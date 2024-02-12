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12 февраля, 22:06

Калинская выбыла в первом круге турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская проиграла чешке Каролине Плишковой в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.

Матч длился 2 часа 15 минут. Калинская сделала за игру 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. У Плишковой — 19 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Плишкова сыграет с Анастасией Потаповой (Россия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, WC) — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Анна Калинская
Каролина Плишкова
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