Россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире WTA в Стамбуле. 24-летняя теннисистка снялась после первого сета матча с хорваткой Петрой Мартич, уступив партию со счетом 1:6.
Встреча продолжалась 53 минуты.
В финале шестая сеяная соревнований Мартич сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Мартич (Хорватия, 6) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока