Россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире WTA в Стамбуле. 24-летняя теннисистка снялась после первого сета матча с хорваткой Петрой Мартич, уступив партию со счетом 1:6.

Встреча продолжалась 53 минуты.

В финале шестая сеяная соревнований Мартич сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Мартич (Хорватия, 6) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока