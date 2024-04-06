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Сегодня, 01:19

Рахимова обыграла Букшу и вышла в полуфинал турнира в Боготе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Камилла Рахимова.
Фото AFP

Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал турнира в Боготе. В трех сетах она выиграла у испанки Кристины Букши — 0:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. 22-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова (Россия, 8) — Кристина Букша (Испания, 4) — 0:6, 6:4, 7:5

Теннис
Камилла Рахимова
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