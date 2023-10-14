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Сегодня, 15:30

Циньвэнь вышла в финал турнира Чжэнчжоу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.

В полуфинале она обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 17 минут.

За титул Циньвэнь поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 8).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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