Циньвэнь вышла в финал турнира Чжэнчжоу
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.
В полуфинале она обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 17 минут.
За титул Циньвэнь поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 8).
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:3
Новости