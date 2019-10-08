Блинкова в паре вышла во второй круг турнира в Линце, Гаспарян выбыла

Россиянка Анна Блинкова и японка Макото Ниномия в первом круге парного разряда турнира в Линце (Австрия) обыграли россиянку Маргаритку Гаспарян и представительницу Грузии Оксану Калашникову — 6:0, 5:7, 10:7.

Блинкова и Ниномия посеяны под четвертым номером.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Макото Ниномия (Россия/Япония, 4) — Маргарита Гаспарян/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:0, 5:7, 10:7