Блинкова в паре вышла во второй круг турнира в Линце, Гаспарян выбыла
22:00
Россиянка Анна Блинкова и японка Макото Ниномия в первом круге парного разряда турнира в Линце (Австрия) обыграли россиянку Маргаритку Гаспарян и представительницу Грузии Оксану Калашникову — 6:0, 5:7, 10:7.
Блинкова и Ниномия посеяны под четвертым номером.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Макото Ниномия (Россия/Япония, 4) — Маргарита Гаспарян/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:0, 5:7, 10:7