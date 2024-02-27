Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине
Россиянка Камилла Рахимова победила бельгийку Янину Викмайер в первом круге турнира в Остине (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).
Матч длился 3 часа 8 минут. Рахимова сделал за игру 8 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. У Викмайер — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 из 17 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Рахимова встретится с Диан Парри (Франция, 5).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
Дарья Семенистая (Латвия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4
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