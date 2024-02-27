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27 февраля, 22:56

Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине

Руслан Минаев
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Камилла Рахимова.
Фото Global Look Press

Россиянка Камилла Рахимова победила бельгийку Янину Викмайер в первом круге турнира в Остине (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Матч длился 3 часа 8 минут. Рахимова сделал за игру 8 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. У Викмайер — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 из 17 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Рахимова встретится с Диан Парри (Франция, 5).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Дарья Семенистая (Латвия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4

Теннис
Камилла Рахимова
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