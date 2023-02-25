Крейчикова о победе в Дубае: «Когда играешь со Свентек, ты должна страдать, иначе не выиграешь»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В финале она обыграла польку Игу Свентек со счетом 6:4, 6:2.

«Я думаю, что показала свой лучший теннис на этой неделе. Я очень довольна не только своим теннисом, но и тем, как я контролировало свои нервы, просто наслаждаясь всем, что происходило в течение этой недели на корте. Матч второго круга с Касаткиной? Тот матч я чуть не проиграла во втором сете. Та победа придала мне уверенности. После нее я стала играть лучше.

Когда ты играешь с Игой, ты должна страдать, иначе не выиграешь. Ей нравится играть длинные розыгрыши. Так что приходится страдать. Я не против этого. Победа на этом турнире это большое достижение, и я думаю, что это придаст мне уверенности в том, что я могу играть с лучшими», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба WTA.

Крейчикова завоевала шестой одиночный титул в карьере и первый уровня WTA 1000. С понедельника она вернется в топ-20 мирового рейтинга.