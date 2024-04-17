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Сегодня, 20:20

Мирра Андреева обыграла Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира в Руане

Алина Савинова
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева победила соотечественницу Элину Аванесян во втором круге турнира в Руане — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Андреева 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Аванесян ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира 16-летняя россиянка сыграет против Ангелины Калининой из Украины или итальянки Мартины Тревизан.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Элина Аванесян (Россия) — 7:5, 6:4

Теннис
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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