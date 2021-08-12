Касаткина проиграла во втором круге турнира в Монреале
07:30
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге турнира в Монреале. В трех сетах она проиграла Онс Жабер из Туниса.
Следующей соперницей Жабер будет Бьянка Андрееску из Канады.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4
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