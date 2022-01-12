Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Сиднее проиграла испанке Габринье Мугурусе (1:6, 6:7, 4:7) и не смогла выйти в четвертьфинал. Матч длился один час 11 минут.

В третьем круге испанка сыграет с Дарьей Касаткиной, которая ранее в двух сетах обыграла бельгийку Элису Мертенс.

В другом матче чешка Петра Квитова проиграла туниске Онс Жабер (4:6, 4:6) и закончила выступление в турнире в Сиднее.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 7:6 (7:4)

Онс Жабер (Тунис, 7) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 6:4