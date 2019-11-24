«Волшебный вечер». Матч Федерера со Зверевым стал самым посещаемым в истории тенниса

Выставочный матч между швейцарцем Роджером Федерером и представителем Германии Александром Зверевым стал самым посещаемым в истории. Встреча состоялась в Мехико, Федерер одержал волевую победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

С трибун за матчем наблюдали 42 517 зрителей — это стало новым мировым рекордом посещаемости теннисных матчей.

— Абсолютно волшебный вечер в Мехико, — написал швейцарец в Instagram. — Спасибо всем, кто пришел на игру и помог установить этот мировой рекорд.