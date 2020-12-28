Австралийская теннисистка решила подработать в порнобизнесе

Австралийская теннисистка Анжелина Граовац решила поправить свое финансовое положение, открыв аккаунт на платном сервисе, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте, сообщает Sports Yahoo. 19-летняя спортсменка занимает 1171 место в рейтинге WTA и за карьеру заработала на корте всего 3500 долларов. С 2018 года она, выступая в турнирах ITF, одержала 9 побед в 37 матчах.

Граовац была вдохновлена примером других австралийских спортсменок, которые улучшили финансовое положение благодаря порнобизнесу. Бывшая автогонщица Рене Грейси сейчас зарабатывает продажей своих фото и видео категории «для взрослых». Тем же занимаются серфингистки сестры Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи.