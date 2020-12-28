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Австралийская теннисистка решила подработать в порнобизнесе

Анжелина Граовац. Фото Instagram Анжелина Граовац. Фото Instagram
Анжелина Граовац. Фото Instagram

Австралийская теннисистка Анжелина Граовац решила поправить свое финансовое положение, открыв аккаунт на платном сервисе, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте, сообщает Sports Yahoo. 19-летняя спортсменка занимает 1171 место в рейтинге WTA и за карьеру заработала на корте всего 3500 долларов. С 2018 года она, выступая в турнирах ITF, одержала 9 побед в 37 матчах.

Граовац была вдохновлена примером других австралийских спортсменок, которые улучшили финансовое положение благодаря порнобизнесу. Бывшая автогонщица Рене Грейси сейчас зарабатывает продажей своих фото и видео категории «для взрослых». Тем же занимаются серфингистки сестры Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи.

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