Анастасия Павлюченкова: «Мухова играет в разнообразный теннис, и это хорошо»

Анастасия Павлюченкова обыграла Веронику Кудерметову (7:6, 7:5) и вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В субботу она сыграет с чешкой Каролиной Муховой, остановившей еще одну россиянку Екатерину Александрову. На пресс-конференции она похвалила качество игры — и своей, и соперницы и собственные волевые качества.

— Сегодня в плане игры я чувствовала себя лучше, чем в предыдущих матчах. Начала неплохо, и теннис с обеих сторон был хороший. Где-то я упускала моменты, 2:5 проигрывала в первом сете и во втором. Были пробелы небольшие. Но, в общем, неплохо. Но я рада, что боролась от начала до конца, и я думаю, что это сыграло свою роль.

— Нет ли у вас ощущения, что в любом другом месте, на любом другом турнире, отыгрываться и проявлять свои бойцовские качества было бы сложнее?

— Нет. Мы играли с Вероникой в Пекине, я уступала 0:3 и в третьем сете, и она могла сделать счет 4:0 в свою пользу. Потом она вела 4:2 на тай-брейке, а победила я. Я борюсь всегда до конца. Никогда не было такого, чтобы я просто отдавала матч.

— Что скажете о своей следующей сопернице Каролине Муховой?

— Мало что о ней знаю, если честно, потому что она достаточно молодая. За результатами, разумеется, слежу. И видела хайлайты ее матчей и некоторые ее игры здесь. В полуфинале легких соперниц не бывает. Мне кажется, ей подходит здешнее покрытие, оно достаточно медленное. Она играет разнообразно — и крутит мяч, и режет, и пробивает. У нее интересный теннис, и это, мне кажется, хорошо. Я постараюсь показать свой лучший теннис. (Мария Никулашкина)