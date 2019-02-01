Александр Медведев: "Есть договоренность с Шараповой, что она выступит в Санкт-Петербурге в следующем году"

Генеральный директор St Peterburg Open, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что Мария Шарапова должна принять участие в турнире в 2020 году.

- Турнир проходит успешно и нравится зрителям. Посмотрите на восьмерку четвертьфиналисток - сильнейшие теннисистки, включая Петру Квитову, - приводит слова Медведева ТАСС. - Мы очень сожалеем, что Маша Шарапова не смогла показать свое мастерство из-за травмы и вынуждена была рано закончить выступление. При этом ее появление привлекло повышенное внимание к турниру.

Меня лично очень порадовало ее профессиональное отношение к обязанностям за пределами корта - в этом плане многим теннисисткам надо брать с Марии пример. Мы разговаривали с ней после травмы, ей нравится Санкт- Петербург, она сюда хочет вернуться. Договоренность о том, что она приедет и выступит на турнире в следующем году, у нас есть, если в карьере Шараповой все будет без перемен.