Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг турнира US Open. Матч длился 238 минут
22:07
Россиянин Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7(5:7), 7:6(9:7), 7:5) в матче 1/64 финала турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 3 часа и 58 минут.
В следующей стадии Рублев сыграет с победителем пары Бьорн Фратанджело (США) - Жиль Симон (Франция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, 8) — 6:4, 6:7(5:7), 7:6(9:7), 7:5
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