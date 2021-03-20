Карацев взял турнир в Дубае! Россияне выкашивают титулы в мужском теннисе

За три недели у нас три разных победителя турниров ATP . Это очень круто.

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships. Финал

Аслан Карацев (Россия, WC) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:3, 6:2

Россиянин Аслан Карацев впервые за 10 лет профессиональной карьеры выиграл турнир ATP. Это произошло на турнире в Дубае в финальном матче против не самого великого соперника — Ллойда Харриса, 81-й ракетки мира из ЮАР. Победа в титульном поединке была сравнительно легкой, но это не отменяет величия момента. Карацев, всего год назад не попадавший по рейтингу даже в квалификации больших турниров, теперь окончательно прописался в элите. Аслана сейчас должны бояться абсолютно все сильные мира тенниса. На Открытом чемпионате Австралии его еще можно было считать «парнем, которому сказочно везет», но титул ATP-500 — это очень и очень серьезно.

With this victory, Aslan Karatsev will break the Top 30 of the FedEx ATP rankings on Monday ?



This time last year he was ranked 263 ? pic.twitter.com/RnfNDkYE9o — ATP Tour (@atptour) March 20, 2021

Лучший мотиватор

Несмотря на некоторое преимущество Карацева над южноафриканцем в рейтинге, Аслан не был фаворитом финала. Ведь по дороге к решающей баталии у Харриса не было ни одного простого соперника, а в первом круге Ллойд вынес самого Доминика Тима, первого номера посева и третью ракетку мира. Конечно и Карацеву было чем похвастаться — чего стоит его битва в полуфинале с Андреем Рублевым. И все-таки были опасения, что отсутствие опыта поединков на таком уровне сыграет с Асланом злую шутку. Ведь тот же Харрис в прошлом году уже играл в финале турнира АТР в Аделаиде.

К счастью, тревоги оказались напрасны. Было видно, что долговязый представитель ЮАР (внешне чем-то похожий на Стефаноса Циципаса), оставил на пути к финалу гораздо больше сил, чем россиянин. Карацев дважды делал брейки в начале партий и потом уверенно доводил их до победы. Небольшое волнение за результат возникло только в седьмом гейме второго сета, когда у Аслана внезапно подвисла подача, и соперник был в одном розыгрыше от того, чтобы выровнять игру. Но в этот момент россиянин повел себя как настоящий топ. Он сыграл остро, вышел к сетке и мастерским укороченным ударом закрыл вопросе о судьбе этого гейма.

Have to assume he's smiling beneath the mask...@AsKaratsev gets his hands on his first ATP Tour trophy ? pic.twitter.com/iJw3aqfW2j — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021

После этого Харрис практически не сопротивлялся — отдал свою подачу и под ноль уступил в чемпионском гейме. Есть первый титул АТР Карацева, ставший закономерным итогом удивительного прогресса в игре этого теннисиста! Все теннисные болельщики уже наизусть выучили историю о том, как тренер заставил Аслана поверить в свои силы, и как уроженец Владикавказа преобразился во время коронавирусных каникул. Но это такой рассказ, который хочется повторять вновь и вновь — как мотивационное пособие для тех, кто переживает трудные дни и вот-вот готов отказаться от своей мечты.

Волшебный март

Здесь еще надо оговориться, что неделей ранее Карацев в дуэте с Андреем Рублевым добыл свой первый парный титул на турнире в Дохе. Так что определенный успешный опыт у него все-таки был. В целом март пока является для нашего мужского тенниса по настоящему золотым. Сначала Андрей Рублев выиграл в Роттердаме, потом Даниил Медведев — в Марселе, и теперь Аслан Карацев — в Дубае. Это уникальный случай в истории российского тенниса и, возможно, даже мирового. Если добавить к этому февральскую победу в ATP Cup и выступление Даниила Медведева в финале Australian Open, можно сказать, что наша страна становится доминатором ATP-тура. Выбраться бы еще из затянувшегося кризиса Карену Хачанову, и вообще будет сказка.

It's been a mind-blowing 2021 so far for @AsKaratsev...



ATP Cup: ?

Australian Open: SF

Dubai: ?



He will break the Top 30 of the ATP rankings on Monday ? pic.twitter.com/HfoKdRctuT — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021

— Аслан — молодец, — прокомментировал финал в Дубае бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников — Я искренне рад за него. Это абсолютно заслуженная победа. Колоссальная работа, которую он провел, дала свои плоды. Здесь все закономерно. Что будет дальше? Все будет зависеть от него. Как будет работать, как тренироваться, так и будут результаты.

Благодаря первому в карьере крупному трофею, Карацев в понедельник первые поднимется в топ-30 рейтинга ATP, став 27-й ракеткой мира. Если кто-то забыл, год назад он занимал 263-ю строчку в мужском одиночном рейтинге, а турнир в Дубае начал на 42-й позиции. Увы, первый хардовый отрезок теннисного сезона, подаривший нам столько радости, подходит к концу. Впереди турнир в Майами, а 5 апреля уже стартует грунтовый сезон. Пока не совсем понятно, как этот переход отразится на Карацеве, но очевидно, что сейчас он на таком подъеме, что ему по плечу любые задачи.

ASLAN ON THE RISE ?@AsKaratsev's stunning season continues as he overpowers Harris 6-3 6-2 for the 2021 @DDFTennis crown! ? pic.twitter.com/FSGHrJ0Cuf — ATP Tour (@atptour) March 20, 2021

— Матч против Харриса был напряженным, очень нервным, — отметил Аслан после финала в Дубае. — По ходу недели все поединки были разными, и я рад, что победил. Поначалу мне было сложно адаптироваться к покрытию, потому что я приехал из Дохи, а там корт был более медленным. Но потом я привык. Неделя была тяжелой, большинство матчей — трехсетовые. Сейчас постараюсь восстановиться и поеду играть в Майами.