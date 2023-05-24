Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?

Даниилу вполне можно задуматься и о победе на «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев проводит свой однозначно лучший сезон на грунте в карьере. Россиянин в Риме выиграл не только свой первый грунтовый «мастерс», но и турнир на земляном покрытии вообще. Причем победив на пути к титулу настоящих грунтовых специалистов. Такое впечатление, что теперь Медведев превратился в настоящего универсала, способного претендовать в том числе и на титул на «Ролан Гаррос». И в его грунтовой карьере можно проследить удивительные параллели с выступлениями на этом покрытии Марии Шараповой, которая, кстати, дважды выигрывала на Открытом чемпионате Франции.

В чем прибавила Шарапова?

К 27 годам Медведев выиграл 20 турниров ATP. Причем первые 19 трофеев были завоеваны на жестком покрытии. По словам Даниила, хард до сих пор остается его единственной любовью. Но и про грунт россиянин уже не высказывается столь же категорично, как прежде. Похоже, он и его французский тренер Жиль Сервара нашли-таки действенный рецепт, как улучшить игру на данном покрытии. Не исключено, их вдохновил в том числе и пример Шараповой, превратившейся благодаря кропотливой работе из неудачницы турниров на грунте в одну из лучших в мире специалисток по игре на земляных кортах.

Вспомним, как развивалась грунтовая карьера Марии. В 2004 году незадолго до триумфа на Уимблдоне россиянка дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», в 2007-м добралась даже до полуфинала. Но это были лишь единичные всплески, о чем свидетельствовало отсутствие грунтовых титулов. Многие помнят ее знаменитую фразу от 2007 года, что на грунте она чувствует себя как корова на льду. Свои первые 18 титулов Шарапова завоевала на харде и траве, в то время как на земле дебютная победа была одержана только в апреле 2008-го, спустя четыре с половиной года после первого титула — в Амелия-Айленде.

Кстати, первый триумф на грунтовом топ-турнире у нее, как и у Медведева, был в Риме — в 2011-м. А спустя год она выиграла Открытый чемпионат Франции. Мало того, всего Мария завоевала 36 титулов WTA в одиночном разряде. И во второй половине карьеры грунт стал для нее не просто успешным, а самым успешным — 11 титулов из 18, включая два «Ролан Гаррос».

Главной причиной прогресса Шараповой на грунте стало улучшение ее передвижения. Самокритика про «корову на льду» стала неактуальной — россиянка заметно прибавила в перемещениях по корту и выносливости. Благодаря чему стала лучше выдерживать затяжные, изматывающие розыгрыши, тщательнее готовить выигрышные удары, отлично контратаковать из углов. Также специалисты отмечали повысившиеся тактическую грамотность и вариативность — Шарапова на грунте стала чаще пользоваться укороченными ударами, а при необходимости эффективно выходила к сетке.

Как изменилась игра Медведева?

Медведев до 2023 года лишь раз выходил в финал на грунте — в апреле 2019 года в Барселоне, когда проиграл австрийцу Доминику Тиму. В том же месяце, только неделей ранее, Даниил добрался до полуфинала на «мастерсе» в Монте-Карло, победив попутно грека Стефаноса Циципаса и серба Новака Джоковича. Однако дальнейшего прогресса не последовало — россиянин с 2020 по 2022 год играл на земляном покрытии крайне неудачно, разве что добрался в 2021-м до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

При этом, как и Шарапова на заре карьеры, Даниил не скрывал своего негативного отношения к грунту. Вплоть до того, что при игре на нем быстро становишься грязным — пачкается одежда, обувь, тело. К тому же неудачи приводили к психологическим срывам, раздражению, нервам. При этом накануне грунтового сезона-2023 россиянин не исключал, что способен неплохо играть на данном покрытии, просто ему требуется больше времени для адаптации.

В последние три года он этого времени был лишен. В 2020-м грунтовый сезон получился коротким и скомканным (из-за пандемии он прошел после Открытого чемпионата США), в 2021-м он сдал в апреле положительный тест на коронавирус и вернулся только к мадридскому «мастерсу», а в 2022-м из-за операции вообще до «Ролан Гаррос» сыграл только один матч на земле.

Теперь же мы видим, как кропотливая подготовка творит чудеса. Неуверенность в передвижениях исчезла, сейчас Медведев в этом компоненте столь же хорош, как и на харде. При этом он очень эффективен при ударах из углов, особенно с форхенда. Да и бэкхенд работает как часы, создавая необходимую глубину ударов. Сам россиянин особо хвалит своих спонсоров — кроссовки очень комфортные, новые струны позволяют лучше управлять полетом мяча. Может, это действительно так, а, может, работает самовнушение, но главное, у россиянина все получается.

Теперь Даниил благодаря глубине и стабильности ударов действительно отодвигает соперников за заднюю линию, не дает входить в корт и пробивать навылет, а сам плетет фирменную теннисную паутину. Приправляя ее в том числе неожиданными и успешными укороченными. При этом уверенность в ударах с каждой победой только растет, нервные срывы практически отсутствуют, что создает атмосферу психологического комфорта и позитивно сказывается на результатах.

Таким образом, нынешний, уверенный в себе и своих силах Медведев вполне способен повторить грунтовые достижения Шараповой. И даже если в этом году не получится блеснуть на «Ролан Гаррос», может получиться в следующем. Ведь благодаря победе в Риме Даниил уже знает, что способен выигрывать большие турниры на земляных кортах. И это знание может стать фундаментом для еще больших успехов в будущем.