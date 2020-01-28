Зверев считает, что Рублев поднимется в топ-10 рейтинга ATP

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/8 финала Australian Open. Далее Зверев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

— Чувствую себя прекрасно, потому что провел несколько классных матчей против сильных соперников, — приводит слова Зверева пресс-служба турнира. — До этого Андрей в сезоне не проигрывал, два титула подряд и показывал отличный теннис. Могу собой гордиться.

Мы знакомы с 10 лет. Думаю, что скоро Рублев окажется в десятке. А я просто рад, что прошел дальше. Буду бороться.