Немецкий теннисист Александр Зверев перенес операцию на глазах. Об этом сообщил сам спортсмен.

— Все прошло отлично, чувствую себя хорошо, — приводит Tennis World USA слова Зверева. - Все прошло по плану. Мои глаза продолжают восстанавливаться, но мной все в порядке. Скоро я приступлю к тренировкам. Надеюсь, увидимся в Австралии.

Зверев в 2019 году выиграл один турнир — в Женеве. За свою карьеру он завоевал всего 11 титулов.