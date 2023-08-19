Зверев обыграл Маннарино в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах он выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Тэйлор Фритц.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 16) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:3