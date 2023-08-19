Зверев обыграл Маннарино в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах он выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 13 минут.
В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Тэйлор Фритц.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 16) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:3
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