Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Макс Перселла в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) — 4:6, 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 13 минут.
В полуфинале турнира Алькарас сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4
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