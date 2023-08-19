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Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Макс Перселла в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) — 4:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
Хуберт Хуркач
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