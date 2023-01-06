Вице-президент ФТР рассказал, почему для Карацева особенно важен успешный старт в сезоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от выступления российского теннисиста Аслана Карацева на первом турнире сезона-2023.

«Для Карацева успешный старт в сезоне важнее, чем для остальных российских теннисистов. После сверхуспешного 2021 года, в прошлом сезоне он не смог показать ту игру, которая приносила ему победы. И потому сейчас каждый выигранный матч для него исключительно важен. Прежде всего с точки зрения возвращения уверенности, которой Аслан отличался в позапрошлом году. В Индии он одержал уже три победы, причем над очень непростыми соперниками. Для него сейчас принципиально просто выигрывать встречу за встречей», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Карацев дошел до полуфинала турнира АТР 250 в индийской Пуне, где проиграл голландцу Таллону Грикспуру (6:7 (4:7), 1:6).