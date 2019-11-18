Вавринка уже начал готовиться к следующему сезону

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал в своем официальном Twitter фотографии из спортивного зала, отметив, что он уже начал готовиться к новому сезону.

— Иду еще на один сезон! Подготовка к 2020 году начинается уже сейчас! — подписал фото Вавринка.

В обновленном рейтинге ATP Вавринка занимает 16-е место.