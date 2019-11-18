Вавринка уже начал готовиться к следующему сезону
15:31
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал в своем официальном Twitter фотографии из спортивного зала, отметив, что он уже начал готовиться к новому сезону.
— Иду еще на один сезон! Подготовка к 2020 году начинается уже сейчас! — подписал фото Вавринка.
В обновленном рейтинге ATP Вавринка занимает 16-е место.
Back at it ! Let's go for one more season !! 2020 preparation starting now ! ???#WorkMode #Fitness #TrustTheProcess #StanTheMan #2020Season #OneMore pic.twitter.com/WWbDwkQHvB— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) November 18, 2019
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