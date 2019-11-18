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Вавринка уже начал готовиться к следующему сезону

15:31
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал в своем официальном Twitter фотографии из спортивного зала, отметив, что он уже начал готовиться к новому сезону.

— Иду еще на один сезон! Подготовка к 2020 году начинается уже сейчас! — подписал фото Вавринка.

В обновленном рейтинге ATP Вавринка занимает 16-е место.

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