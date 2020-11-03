Вавринка и Раонич одержали победы на турнире в Париже, Гоффен вылетел

Швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич вышли во второй раунд турнира АТР в Париже (Франция).

Восьмой сеянный на турнире бельгиец Давид Гоффен в матче второго раунда уступил словаку Норберту Гомбошу (4:6, 6:7). Хорват Марин Чилич без борьбы прошел француза Корантена Муте, так как его соперник снялся с игры.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:2

Адриан Маннарино (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:3

Томми Пол (США) — Жиль Симон (Франция) — 3:6, 6:3, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — Теннис Сандгрен (США) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 6:4

Ришар Гаске (Франция) — Тэйлор Фритц (США) — 6:0, 3:6, 6:3

Йошихито Нишиока (Япония) — Пабло Андухар (Испания) — 5:7, 6:4, 6:2

Кевин Андерсон (ЮАР) — Ласло Джере (Сербия, LL) — 5:2 отказ 2-го игрока

Стэн Вавринка (Швейцария, 12) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:3)

Милош Раонич (Канада, 10) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:2

Второй круг

Норберт Гомбош (Словакия, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:4, 7:6 (8:6)

Марин Чилич (Хорватия) — Корантен Муте (Франция, WC) — 0:0 отказ 2-го игрока