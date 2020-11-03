Вавринка и Раонич одержали победы на турнире в Париже, Гоффен вылетел
Швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич вышли во второй раунд турнира АТР в Париже (Франция).
Восьмой сеянный на турнире бельгиец Давид Гоффен в матче второго раунда уступил словаку Норберту Гомбошу (4:6, 6:7). Хорват Марин Чилич без борьбы прошел француза Корантена Муте, так как его соперник снялся с игры.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Миомир Кецманович (Сербия) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:2
Адриан Маннарино (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:3
Томми Пол (США) — Жиль Симон (Франция) — 3:6, 6:3, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — Теннис Сандгрен (США) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:4)
Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 6:4
Ришар Гаске (Франция) — Тэйлор Фритц (США) — 6:0, 3:6, 6:3
Йошихито Нишиока (Япония) — Пабло Андухар (Испания) — 5:7, 6:4, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) — Ласло Джере (Сербия, LL) — 5:2 отказ 2-го игрока
Стэн Вавринка (Швейцария, 12) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:3)
Милош Раонич (Канада, 10) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:2
Второй круг
Норберт Гомбош (Словакия, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:4, 7:6 (8:6)
Марин Чилич (Хорватия) — Корантен Муте (Франция, WC) — 0:0 отказ 2-го игрока