Вавринка, Басилашвили и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Роттердаме

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира АТР в Роттердаме обыграл француза Бенуа Пэра - 7:6 (7:4), 6:1.

Также в следующий раунд вышли Николоз Басилашвили (Грузия, 9), Михаил Кукушкин (Казахстан) и Андреас Сеппи (Италия).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 961 160 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 9) - Чон Хен (Корея) - 4:6, 7:6 (7:1), 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Бенуа Пэр (Франция) - 7:6 (7:4), 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:2, 7:6 (7:4)

Андреас Сеппи (Италия) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:2