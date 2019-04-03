У Изнера подозрение на перелом стопы, он может пропустить от 4 до 6 недель

Американец Джон Изнер может пропустить от 4 до 6 недель после травмы, полученной в финале турнира в Майами с швейцарцем Роджером Федерером.

У теннисиста подозрение на компрессионный перелом левой стопы. В ближайшее время Изнер пройдет дополнительные обследования, по результатам которых будет установлен точный диагноз и сроки восстановления.

Напомним, в финале турнира в Майами победу одержал Роджер Федерер. Для 37-летнего швейцарского теннисиста это 101-й индивидуальный титул в карьере. Больше него побеждал только американец Джимми Коннорс (109 титулов с 1972 по 1996 год).