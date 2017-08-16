Тим одержал 40-ю победу в году и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Австриец Доминик Тим переиграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати. Эта победа стала для австрийского теннисиста 40-й в этом году.
В других встречах хорват Иво Карлович одолел француза Жо-Вилфрида Цонга, а американец Джон Изнер оказался сильнее своего соотечественника Томми Пола.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тим (Австрия, 3) - Фоньини (Италия) - 6:3, 6:2
Карлович (Хорватия) - Цонга (Франция, 8) - 6:4, 7:6 (11:9)
Изнер (США, 14) - Пол (США, WC) - 6:3, 6:3