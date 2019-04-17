Тим обыграл Клижана и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Австриец Доминик Тим прошел в следующий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах словака Мартина Клижана​ – 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В третьем круге четвертый сеяный турнира Тим встретится с победителем пары Душан Лайович (Сербия) – Давид Гоффен (Бельгия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 4) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:1, 6:4