Тим обыграл Клижана и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Австриец Доминик Тим прошел в следующий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах словака Мартина Клижана – 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
В третьем круге четвертый сеяный турнира Тим встретится с победителем пары Душан Лайович (Сербия) – Давид Гоффен (Бельгия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 4) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:1, 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...