Тим обыграл Циципаса в группе Надаля и Рублева на Итоговом турнире года

Австриец Доминик Тим стартовал с победы на Итоговом турнире года. В стартовой игре группы он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

В группе Тима и Циципаса также играют россиянин Андрей Рублев и испанец Рафаэль Надаль, которые проведут свой матч сегодня позднее.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Лондон 2020

Доминик Тим (Австрия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3