Тим обыграл Циципаса в группе Надаля и Рублева на Итоговом турнире года
20:00
Австриец Доминик Тим стартовал с победы на Итоговом турнире года. В стартовой игре группы он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
В группе Тима и Циципаса также играют россиянин Андрей Рублев и испанец Рафаэль Надаль, которые проведут свой матч сегодня позднее.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Лондон 2020
Доминик Тим (Австрия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
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