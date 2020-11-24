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Тим и Медведев поздравили друг друга с удачным сезоном

24 ноября 2020, 23:31
Доминик Тим (слева) и Даниил Медведев (справа). Фото Twitter
Доминик Тим (слева) и Даниил Медведев (справа). Фото Twitter
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Австриец Доминик Тим поздравил Даниила Медведева с победой в Итоговом турнире года. В финальном матче россиянин выиграл у Тима со счетом 4:6,7:67 (7:2), 6:4.

«Поздравляю Даниила Медведева! Классная неделя! Спасибо, Лондон, было очень приятно!» — написал Тим в Twitter.

«Поздравляю Тима с потрясающим годом! Респект. Первый турнир «Большого шлема» и третий номер рейтинга. С нетерпением жду новых классных матчей в будущем», — ответил Медведев.

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