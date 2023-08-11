Тарпищев считает, что Медведев может далеко пройти на турнире в Торонто

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что первая ракетка России Даниил Медведев готовился к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто и способен хорошо выступить.

«Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются — это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются. Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае — сохранить концентрацию к US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста, который получил на турнире второй номер посева.

В четвертьфинале россиянин 11 августа встретится с австралийцем Алексом де Минауром.