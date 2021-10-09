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Тарпищев рассказал, стоит ли ждать иностранных звезд на Кубке Кремля

12:35
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ», возможно ли еще появление известных теннисистов на Кубке Кремля.

«Мы больше никого не хотим. У нас Самсонова вторая в резерве, она играет Кубок Федерации. Зачем нам давать кому-то wild card? Система заявки давно закончилась. Соответсвенно, заявиться никто не может. Мы можем только усилить состав, дав wild card, которые остались. Но мы приняли решение, что мы их даем своим, а не чужим. Смысл нам пускать кого-то еще?», — сказал Тарпищев «СЭ».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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