Тарпищев рассказал, стоит ли ждать иностранных звезд на Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ», возможно ли еще появление известных теннисистов на Кубке Кремля.

«Мы больше никого не хотим. У нас Самсонова вторая в резерве, она играет Кубок Федерации. Зачем нам давать кому-то wild card? Система заявки давно закончилась. Соответсвенно, заявиться никто не может. Мы можем только усилить состав, дав wild card, которые остались. Но мы приняли решение, что мы их даем своим, а не чужим. Смысл нам пускать кого-то еще?», — сказал Тарпищев «СЭ».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.