Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

«В прошлом году перед пандемией я играл невероятно. У меня был не самый хороший отрезок сезона, я проиграл несколько матчей перед этим турниром, но хорошо подготовился и играл невероятно, на тренировках всех просто уничтожал.

Потом турнир отменили. И я жалел, потому что думал, что это может быть мой год в Индиан-Уэллсе. Посмотрим, станет ли этот год моим", — приводит слова Медведева TennisChannel.

Также Медведев рассказал о своей готовности перед матчами.

«Сейчас на тренировках я играл неплохо. Но тренировки перед турниром на самом деле не определяют, кто выиграет титул. Вообще чувствую себя довольно хорошо. И, конечно, очень уверен в себе».

Dear @DaniilMedwed,



Do you plan on destroying everyone at Indian Wells?



Best Regards,



Us ? pic.twitter.com/aUDXNTgPna — Tennis Channel (@TennisChannel) October 8, 2021

На турнире в Индиан-Уэллсе Медведев 10 октября сыграет во втором круге турнира с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом раунде переиграл австралийца Джеймса Дакуорта (6:3, 6:3).