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23 февраля, 07:19

Циципас сыграет с Руудом в полуфинале турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил американца Александара Ковачевича в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 7:6 (7:1), 6:3.

Матч длился 1 час 40 минут. Циципас реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира второй «сеянный» сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Ковачевич (США, Q) — 7:6 (7:1), 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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