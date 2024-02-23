Циципас сыграет с Руудом в полуфинале турнира в Мексике
Грек Стефанос Циципас победил американца Александара Ковачевича в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 7:6 (7:1), 6:3.
Матч длился 1 час 40 минут. Циципас реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира второй «сеянный» сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 915 245 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Ковачевич (США, Q) — 7:6 (7:1), 6:3
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