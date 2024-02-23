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23 февраля, 09:34

Зверев вышел в полуфинал турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немец Александр Зверев победил австралийца Танаси Коккинакиса в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 58 минут. Зверев реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Коккинакиса — 0 из 12.

Первый «сеянный» вышел в полуфинал и сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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