Зверев вышел в полуфинал турнира в Мексике

Немец Александр Зверев победил австралийца Танаси Коккинакиса в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 58 минут. Зверев реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Коккинакиса — 0 из 12.

Первый «сеянный» вышел в полуфинал и сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4