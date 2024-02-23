Зверев вышел в полуфинал турнира в Мексике
Немец Александр Зверев победил австралийца Танаси Коккинакиса в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 58 минут. Зверев реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Коккинакиса — 0 из 12.
Первый «сеянный» вышел в полуфинал и сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 915 245 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4
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