Синнер сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Итальянец Янник Синнер победил болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:4, 3:6, 6:2. Матч длился 2 часа 31 минуту.

В полуфинале 7-я ракетка мира Синнер встретится со 2-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец в 1/4 финала победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах — 6:4, 6:2.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 6) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 3:6, 6:2