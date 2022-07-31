Синнер прокомментировал выход в финал турнира в Умаге

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финала турнира в Умаге (Хорватия), где он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Финал будет очень тяжелым. Все ждали этого матча. Сегодня я играл довольно неплохо. Карлос также играет хорошо. Постараюсь показать хороший теннис. Но если хочу победить, мне нужно поднять свой уровень, поэтому постараюсь подготовиться наилучшим образом. Очень рад быть в финале. Умаг — особое место для меня. Здесь я выиграл один из первых матчей на уровне АТР-тура. Так что мне очень нравится играть здесь», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

В полуфинале турнира Синнер обыграл соотечественника Франко Агаменоне со счетом 6:1, 6:3. Финал пройдет сегодня, 31 июля и начнется в 21:00 мск.