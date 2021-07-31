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Изнер с 30 эйсами вышел в полуфинал турнира в Атланте

08:35
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Американский теннисист Джон Изнер в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Американец сделал 30 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Изнер встретится с американцем Тэйлором Фрицем. Матч пройдет 1 августа и начнется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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