Изнер с 30 эйсами вышел в полуфинал турнира в Атланте

Американский теннисист Джон Изнер в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Американец сделал 30 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Изнер встретится с американцем Тэйлором Фрицем. Матч пройдет 1 августа и начнется в 2:00 мск.