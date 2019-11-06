Рууд одержал волевую победу над Давидовичем на Next Gen ATP Finals

Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем на турнире Next Gen ATP Finals — 3:4(2:7), 4:3(7:2), 4:2, 3:4(2:7), 4:1.

На счету Рууда победа и поражениt. У Давидовича два проигрыша на счету, он потерял шансы на выход в полуфинал.

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович (Испания, 7) — 3:4(2:7), 4:3(7:2), 4:2, 3:4(2:7), 4:1