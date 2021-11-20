Рууд: «Надеюсь, что заставлю Медведева допускать ошибки в нашем матче»

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд рассказал о подготовке к полуфиналу Итогового турнира ATP против второй ракетки мира Даниила Медведева.

«Я посмотрю матчи против меня, потом записи Тима против Медведева. Я отличаюсь от Доминика, но мы оба играем с форхенда с довольно сильным верхним вращением, — цитирует Рууда официальный сайт ATP. — За последние 2-3 года Даниил доказал, что заслуживает быть в топе, и моя задача — удивить его и постараться победить».

Норвежский теннисист также сказал, что попытается заставить россиянина допускать ошибки.

«Конечно, будет тяжело, он отличный игрок, особенно на крытом харде. Хотя ему тоже пришлось нелегко на этой неделе. Три трехсетовика, значит, он играл небезупречно, и я надеюсь, что заставлю его допускать ошибки в нашем матче. Надеюсь, болельщики будут за меня, ведь я играю со второй ракеткой мира. Я буду бороться и бегать, пока окончательно не устану. Я уже дважды ему проигрывал, так что нужно придумать план получше», — добавил он.

Матч за выход в финал Итогового чемпионата АТР между Руудом и Медведевым состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.