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Сегодня, 08:27

Руне вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Встреча продолжалась 30 минут и завершилась со счетом 6:0, 1:0 после отказа Берреттини.

В полуфинале Руне встретится с австралийцем Алексом Де Минаур.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 4) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

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