Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:08

Медведев: «Я показываю отличный теннис. Но когда играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 21 очко подряд во втором сете матча с Борной Чоричем в Дубае.

Медведев взял пять геймов под ноль и одержал победу со счетом 6:3, 6:2.

«Выиграть 21 розыгрыш подряд — не знаю, стало ли это моим личным рекордом. Несколько раз мне удалось сыграть в линию, я показал хорошую игру. Борна немного ошибался, но в целом доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Также 27-летний теннисист поделился ожиданиями от полуфинала против Новака Джоковича.

«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом», — сказал Медведев.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится сегодня, 3 марта. Начало игры запланировано на 18.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Медведев победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Медведев и Хачанов вошли в топ-5 обновленной Чемпионской гонки ATP
Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Джокович стал лучшим в истории. В чем величие нового рекорда сербского теннисиста
Джокович — рекордсмен по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса
Медведев обошел Надаля! И ждет новую дуэль с Джоковичем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц обыграл Тиафо и вышел в полуфинал турнира ATP в Акапулько

Руне вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Новости
RSS RSS
Все новости