Медведев победил Карреньо Бусту и сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Цинциннати
23:07
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (6:1, 6:1) в матче 1/4 финала турнира АТР в Цинциннати (США).
Матч продолжался 56 минут. Медведев сделал девять эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У его соперника один эйс, две двойные и ноль успешных брейк-поинтов.
Соперником Медведева по полуфиналу станет его соотечественник Андрей Рублев.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — 6:1, 6:1
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