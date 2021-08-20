Медведев победил Карреньо Бусту и сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (6:1, 6:1) в матче 1/4 финала турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался 56 минут. Медведев сделал девять эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У его соперника один эйс, две двойные и ноль успешных брейк-поинтов.

Соперником Медведева по полуфиналу станет его соотечественник Андрей Рублев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — 6:1, 6:1