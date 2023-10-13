Рублев: «Димитров — отличный игрок. Его очень сложно победить, когда он в такой форме»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинале турнира в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

«В матче в Пекине мы оба показали отличный теннис, и у меня были шансы. Я подавал на матч. Он играл очень хорошо в той встрече. После я пытался проанализировать, что я сделал не так в этой игре. Сегодня я старался не совершать тех же ошибок, и у меня все получилось очень хорошо. Я рад выиграть в двух сетах. Я провел отличный матч и рад сегодняшней победе», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

Также он поделился ожиданиями от встречи с Григором Димитровым из Болгарии в рамках полуфинала «мастерса».

«Это будет трудный матч. Григор — мой друг, он мне нравится, и он действительно отличный игрок. Его очень сложно победить, когда он в такой форме. На этой неделе он играет очень хорошо», — добавил россиянин.

Рублев обыграл Умбера в четвертый раз в своей карьере. Последний раз теннисисты встречались во втором круге турнира в Пекине. Тогда сильнее оказался француз (5:7, 6:3, 7:6 (7:3)). Счет в личных встречах Рублева и Димитрова — 3:3.