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Сегодня, 20:33

Ольховский назвал причины успешной игры Рублева на турнире в Шанхае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский впечатлениями от встречи российского теннисиста Андрея Рублева с Уго Амбером из Франции на турнире в китайском Шанхае.

«Рублев стал играть более чисто. В его действиях стало меньше брака. Сейчас Андрей восстановился после серии выбивших его из колеи перелетов между Америкой, Европой, Канадой и Китаем и выступает уверенно. Поэтому он выглядит сильнее, чем на предыдущем турнире», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Рублев победил француза Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3.

В полуфинале Рублев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11216282-olhovskij-nazval-prichiny-uspeshnoj-igry-rubleva-na-turnire-v-shanhae.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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