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Сегодня, 23:08

Алькарас — о первом четвертьфинале на траве: «Готов показать хороший результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над чехом Иржи Лехечкой (6:2, 6:3) во втором круге турнира в Лондоне.

20-летний спортсмен впервые вышел в четвертьфинал на траве.

«Я очень доволен уровнем, который показал в этом матче. Думаю, я сыграл на высоком уровне, провел хороший матч. Я играл в свой теннис, и мне очень понравилось выступать здесь. Рад, что вышел в четвертьфинал. Теперь у меня другие ожидания. Думаю, я готов показать хороший результат на траве. Конечно, я получаю удовольствие. Это действительно красивое, я наслаждаюсь каждой секундой. Очень уверен в себе перед следующим матчем», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В 1/4 финала турнира испанец сыграет с Григором Димитровым (Болгария).

Теннис
Карлос Алькарас
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