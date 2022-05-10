Карацев проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Риме

Российский теннисит Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира в столице Италии.

28-летний Карацев записал в свой актив четыре эйса, также четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. 34-летний Джокович в этой встрече один раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

В третьем круге турнира в Риме соперником Джоковича станет швейцарец Стэн Вавринка или серб Ласло Джере.

28-летний Карацев занимает 35-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)

Кристиан Гарин (Чили) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, LL) — 6:4, 6:4