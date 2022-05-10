Карацев проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Риме
Российский теннисит Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира в столице Италии.
28-летний Карацев записал в свой актив четыре эйса, также четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. 34-летний Джокович в этой встрече один раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.
В третьем круге турнира в Риме соперником Джоковича станет швейцарец Стэн Вавринка или серб Ласло Джере.
28-летний Карацев занимает 35-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:2
Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)
Кристиан Гарин (Чили) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, LL) — 6:4, 6:4