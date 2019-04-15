Россиянин Андрей Рублев поднялся на 90-ю строчку рейтинга ATP. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP
Положение на 15 апреля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 11 070
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6040
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4765
6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4200
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41158
8. (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3240
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225
10 (10). Джон Иснер (США) – 3085
12 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2810...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2295...
90 (92). Андрей Рублев (Россия) – 654
* - положение в предыдущем рейтинге
Загрузка...