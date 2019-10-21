Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке
Россиянин Карен Хачанов опустился на одну позицию в чемпионской гонке АТР.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев (3-е место). Победитель турнира «ВТБ Кубок Кремля» Андрей Рублев поднялся с 28-го на 21-е место.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 21 октября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5875
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2525
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325...
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1740...
21 (28). Андрей Рублев (Россия) — 1516
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