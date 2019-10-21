Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке

Россиянин Карен Хачанов опустился на одну позицию в чемпионской гонке АТР.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев (3-е место). Победитель турнира «ВТБ Кубок Кремля» Андрей Рублев поднялся с 28-го на 21-е место.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 21 октября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5875

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2525

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325...

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1740...

21 (28). Андрей Рублев (Россия) — 1516

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