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Сегодня, 14:08

Рублев победил Изнера и вышел в третий круг турнира ATP в Париже

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл американца Джона Изнера во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Россиянин 11 раз подал на вылет и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Изнера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
Джон Изнер
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