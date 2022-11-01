Рублев победил Изнера и вышел в третий круг турнира ATP в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл американца Джона Изнера во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.
Россиянин 11 раз подал на вылет и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Изнера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:3
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